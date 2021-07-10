Euronews – китайский марсоход впервые сошёл с платформы и начал исследовать Марс

Китайский марсоход «Чжужун» впервые сошёл с посадочной платформы и начал движение по поверхности Марса, успешно приступив к запланированным исследованиям. У первого китайского марсохода очень насыщенная программа: ведь в отличие от своих американских собратьев Curiosity и Perseverance, он не имеет ядерного генератора на базе плутония, поэтому сможет работать всего три месяца, передаёт Euronews.

Китайский марсоход «Чжужун» впервые покинул посадочную платформу и совершил успешный проезд по поверхности Красной планеты. 15 мая «Чжужун», названный так в честь китайского бога огня, приземлился в южной части Utopia Planitia — обширной равнины в северном полушарии Марса, на посадочном модуле «Тяньвэнь-1».

Это первая подобная успешная миссия космического агентства Поднебесной. «Чжужуну» предстоит много работы, и времени терять нельзя: он сможет действовать на Красной планете всего три месяца.

В отличие от своих американских собратьев первый китайский марсоход не имеет ядерного генератора на базе плутония, который мог бы в достаточной степени обеспечить его энергией для более продолжительных миссий.

Но хотя на этот раз речь идёт больше о демонстрации технических возможностей, реальная научная составляющая также присутствует. «Чжужун» оснащён шестью приборами, один из которых, стреляя лазером по камню, испаряет его — а созданный при этом газ затем анализируется, чтобы определить состав почвы.

Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года.