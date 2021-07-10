 

Guardian – заметно больше ожидаемого — за «развод» с ЕС Брюссель требует от Лондона €47,5 млрд

10.07.2021, 9:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейские чиновники определились с окончательной суммой, которую Великобритании придётся заплатить за брексит. Согласно их оценке, счёт за выход страны из ЕС составит €47,5 млрд, что заметно превышает прогнозы британского правительства, пишет The Guardian.


Reuters

В Брюсселе подсчитали, сколько Лондону придётся заплатить за выход из ЕС. По оценке европейских чиновников, счёт за брексит составит  €47,5 млрд, что заметно выше, чем ожидали в британском правительстве, пишет The Guardian.

По информации издания, окончательная сумма была заложена в консолидированный годовой отчёт организации. Согласно ему, правительство Бориса Джонсона должно перевести европейскому блоку первый транш в размере €6,8 миллиардов до конца текущего года.

Примечательно, что британские власти рассчитывали, что сумма за «развод» с ЕС будет меньше. Управление бюджетными средствами прогнозировало, что счёт Брюсселя не превысит отметки в €41,4 млрд, обращает внимание The Guardian.  

Счёт охватывает долю Великобритании в долгах и обязательствах ЕС за 47 лет её членства. Среди них оплата инфраструктурных проектов, пенсий и пособий по болезни для европейских чиновников, поясняет издание.

Это был один из трёх серьёзных вопросов, которые британское правительство согласовало с ЕС в соглашении по брекситу, подписанном Джонсоном в декабре 2019 года. Другими основными элементами сделки были права граждан и Североирландский протокол, который Лондон теперь пытается изменить.

Ожидается, что окончательный расчёт растянется на многие годы, хотя у Соединённого Королевства есть возможность погасить задолженность досрочно. Поначалу Джонсон говорил, что европейские чиновники «могут катиться на все четыре стороны», если они надеются на то, что его страна будет платить за «развод». Однако позже премьер согласился с тем, что Великобритания должна погасить свои долги для заключения торговой сделки, подчёркивает The Guardian.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Эксперт: Слова Франциска о гей-браках углубят противоречия между католиками и православными

09.02 / Стрельбу из травматического оружия открыли в Москве

16.09 / «Тесак» Максим Марцинкевич найден мертвым в челябинском СИЗО

03.07 / Сборная Дании обыграла команду Чехии в четвертьфинале Евро-2020

17.10 / Daily Sabah – в Турции за неделю зафиксировали 50 смертей от отравления поддельным алкоголем

27.07 / США закрыли консульство в Чэнду по требованию Китая

13.04 / Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей

03.05 / Новый кроссовер Volkswagen Talagon вышел в продажу

06.11 / Крупные телеканалы США прервали выступление Трампа о выборах

10.11 / Орбан пригрозил наложить вето на бюджет ЕС и план стимулирования европейской экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика