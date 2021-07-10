Guardian – заметно больше ожидаемого — за «развод» с ЕС Брюссель требует от Лондона €47,5 млрд

Европейские чиновники определились с окончательной суммой, которую Великобритании придётся заплатить за брексит. Согласно их оценке, счёт за выход страны из ЕС составит €47,5 млрд, что заметно превышает прогнозы британского правительства, пишет The Guardian.



Reuters

В Брюсселе подсчитали, сколько Лондону придётся заплатить за выход из ЕС. По оценке европейских чиновников, счёт за брексит составит €47,5 млрд, что заметно выше, чем ожидали в британском правительстве, пишет The Guardian.

По информации издания, окончательная сумма была заложена в консолидированный годовой отчёт организации. Согласно ему, правительство Бориса Джонсона должно перевести европейскому блоку первый транш в размере €6,8 миллиардов до конца текущего года.

Примечательно, что британские власти рассчитывали, что сумма за «развод» с ЕС будет меньше. Управление бюджетными средствами прогнозировало, что счёт Брюсселя не превысит отметки в €41,4 млрд, обращает внимание The Guardian.

Счёт охватывает долю Великобритании в долгах и обязательствах ЕС за 47 лет её членства. Среди них оплата инфраструктурных проектов, пенсий и пособий по болезни для европейских чиновников, поясняет издание.

Это был один из трёх серьёзных вопросов, которые британское правительство согласовало с ЕС в соглашении по брекситу, подписанном Джонсоном в декабре 2019 года. Другими основными элементами сделки были права граждан и Североирландский протокол, который Лондон теперь пытается изменить.

Ожидается, что окончательный расчёт растянется на многие годы, хотя у Соединённого Королевства есть возможность погасить задолженность досрочно. Поначалу Джонсон говорил, что европейские чиновники «могут катиться на все четыре стороны», если они надеются на то, что его страна будет платить за «развод». Однако позже премьер согласился с тем, что Великобритания должна погасить свои долги для заключения торговой сделки, подчёркивает The Guardian.