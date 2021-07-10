Le Monde – распространение варианта «дельта» вынуждает Макрона снова закручивать гайки

Франция недолго радовалась отсутствию ограничений: быстрое распространение штамма «дельта» заставило президента Эммануэля Макрона окончательно отказаться от проведения пенсионной реформы и созвать внеочередной совет по охране здоровья, пишет Le Monde. На заседании выберут стратегию по сдерживанию четвёртой волны эпидемии, среди возможных вариантов — обязательное вакцинирование медработников, распространение ковид-сертификатов на кино, театры и рестораны, а также ужесточение пограничного контроля и самоизоляции больных.



Reuters

Передышка оказалась короткой: ещё 20 мая Эммануэль Макрон пил кофе на террасе в сопровождении премьер-министра страны, радуясь «возвращённой свободе» французов после выхода из карантина и строя планы по возобновлению отложенных реформ, однако сейчас, полтора месяца спустя, его политические планы опять сорвал новый виток эпидемии, пишет Le Monde. Глава государства надеялся перевернуть страницу с вирусом, но вынужден снова закручивать гайки, чтобы сдержать быстрое распространение более заразного варианта «дельта».

В среду прошло совещание по этому вопросу, а в понедельник Макрон возглавит внеочередной совет по охране здоровья, по результатам которого должны объявить о новых мерах борьбы с COVID-19, рассказывает издание. Источник из ближайшего круга президента объяснил, что на совете рассмотрят множество эффективных решений, чтобы избежать в ближайшие недели критической ситуации в больницах во время четвёртой волны.

Одним из них является обязательная вакцинация медработников, на которой настаивает научный совет. Правительство собирается ввести её с помощью законопроекта, который должны представить на совете министров 13 июля, а потом принять в парламенте до конца месяца. Такое решение поддержали почти все политические партии, кроме «Непокорённой Франции» и Национального объединения, а также министр здравоохранения страны Оливье Веран и 15 профсоюзов. В пятницу министр труда Элизабет Борн обсудит с работодателями возможные дисциплинарные санкции в случае отказа от прививки. Распространение обязательной вакцинации на другие профессии, связанные с контактом между людьми (например, учителей), пока обсуждается.

Кроме того, на заседании рассмотрят возможность распространить ковидные сертификаты на посещение кино, театров и ресторанов, о чём рассказал в интервью Le Monde главный иммунолог Франции Ален Фишер. Таким образом, людей будут поощрять пройти вакцинацию, чтобы попасть в определённые места. С сентября тестирования на коронавирус «по личным причинам» могут стать платными. Научный совет также предлагает ввести личные сертификаты о прохождении вакцинации для получения доступа в определённые «свободные зоны» (рестораны, культурные и спортивные мероприятия).

Совет по охране здоровья также может принять решение об усилении вынужденной изоляции заражённых людей и ужесточении пограничного контроля. В четверг госсекретарь по европейским делам Клеман Бон посоветовал французам «избегать» поездок в Испанию и Португалию, где наблюдается резкий рост заболеваемости. Однако это не означает, что там нельзя проводить каникулы: как напомнил чиновник, сейчас перемещения по Европе разрешены тем, у кого есть ковид-паспорта.

По информации французской газеты, Макрон в частном порядке попросил свой кабинет подумать над «всеми возможными защитными и наступательными мерами» в надежде избежать новой волны эпидемии. Официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил, что «ситуация во Франции вызывает беспокойство»: вариант «дельта» «гораздо более агрессивный» и «невероятно быстрый», так что теперь на него приходится «более 40 процентов заражений».

Количество госпитализаций во Франции остаётся низким, однако число новых выявленных случаев заболевания в среду впервые за почти месяц превысило 4 тыс. человек. Правительство опасается, что к концу июля этот показатель вырастет почти до 15 тыс. Ситуация стремительно ухудшается в 55 департаментах, особенно в регионах Прованс — Альпы — Лазурный Берег и Иль-де-Франс. Не исключено, что в некоторых частях страны введут новые ограничения — например, установят лимит на количество человек в определённых общественных местах. В то же время правительство не намерено прибегать к карантину или комендантскому часу вне зависимости от показателей заболеваемости на местном или национальном уровне.

В данный момент власти главным образом пытаются нарастить темпы вакцинации, представляя её «козырной картой для выхода из туннеля». «Вакцина на 100 процентов защищает от карантина», — повторил эту мысль министр здравоохранения Оливье Веран в четверг во время посещения «вакцинодрома» в Париже.

При этом новый виток эпидемии убедил президента Эммануэля Макрона отказаться от проведения пенсионной реформы до президентских выборов. По свидетельству одного из его сторонников, «борьба против вируса снова стала приоритетной» задачей. Глава государства предупредил, что ему придётся принимать «тяжёлые решения», которые, как предполагает Le Monde, могут быть связаны с ограничительными мерами.