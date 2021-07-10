США призвали не ждать быстрого эффекта от кибердиалога с Россией

Высокопоставленный представитель администрации США высказал мнение, что эффективность взаимодействия с Россией по кибербезопасности покажет время, процесс не будет иметь мгновенного эффекта.

«Президент Байден действительно имел в виду то, что он сказал сразу после завершения саммита в Женеве (16 июня), когда говорил о том, что наша оценка процесса и российских действий займет время и проявится со временем. Президент сказал шесть месяцев или больше», – приводит слова американского чиновника ТАСС.

«Это больше, чем просто разговор между двумя лидерами – президентом Байденом и президентом Путиным. Это касается нашей устойчивости как страны перед лицом этих [кибер] атак. <…> Поэтому [президентский] исполнительный указ по кибербезопасности затрагивает многое, – отметил представитель администрации США. – Касается это и реагирования на вызовы, связанные с криптовалютой, которая подпитывает подобного рода транзакции».

По словам представителя Белого дома, речь идет о «широкой кампании, которая не будет иметь немедленного эффекта».

Ранее Байден анонсировал встречу представителей РФ и США по кибербезопасности.

Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, в пятницу Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.

В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».

Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали РФ множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.