 

Под Челябинском огонь перекинулся на еще один поселок

10.07.2021, 6:26, Новости дня
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В Челябинской области пожар охватил очередной населенный пункт – поселок Запасное Карталинского района, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15-20 метров на населенный пункт Запасное. Огнем повреждены два дачных и шесть жилых строений», – пояснили в ведомстве РИА «Новости».

На данный момент информации о пострадавших нет, с огнем борются свыше 80 человек и 24 единицы техники, в том числе два пожарных поезда.

Ранее в пятницу сообщалось, что природный пожар в населенном пункте Джабык в Челябинской области перекинулся более чем на 60 домов, в том числе 40 жилых. Общая площадь трех очагов природных пожаров на территории Карталинского, Увельского и Нагайбакского районов составляла на тот момент 4,8 тыс. гектаров.



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