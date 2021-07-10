В администрации США решили пока не отправлять войска на Гаити

Соединенные Штаты на текущем этапе не планируют оказывать военную помощь Гаити, сообщило Reuters.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, Вашингтон «в данное время» не собирается предоставлять военное содействие Порт-о-Пренсу, передает ТАСС.

Между тем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американская администрация направляет на Гаити группу сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности США.

«В ответ на запрос правительства Гаити об оказании содействия в сфере безопасности и с расследованием [обстоятельств убийства Моиза] мы направляем должностных лиц высокого ранга из ФБР и Министерства внутренней безопасности в Порт-о-Пренс в кратчайшие сроки, чтобы оценить ситуацию и определить, как мы можем помочь», – отметила Псаки. По ее словам, «расследование ведется гаитянской полицией «на земле». Она затруднилась уточнить, сколько именно сотрудников компетентных органов США командируют на Гаити.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Вашингтон будет испытывать серьезное беспокойство, если подтвердится, что граждане США были причастны к убийству Моиза. «Разумеется. Но я не буду забегать вперед расследования», – сказала Псаки. Она также заверила, что арест двух американцев гаитянского происхождения, предположительно причастных к убийству Моиза, «не повлияет на содействие» Вашингтона Порт-о-Пренсу.

Накануне Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства президента Гаити. Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что из 28 членов отряда, убившего президента Жовенеля Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в Госдепе заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США.