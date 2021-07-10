 

В администрации США решили пока не отправлять войска на Гаити

10.07.2021, 6:26, Новости дня
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Соединенные Штаты на текущем этапе не планируют оказывать военную помощь Гаити, сообщило Reuters.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, Вашингтон «в данное время» не собирается предоставлять военное содействие Порт-о-Пренсу, передает ТАСС.

Между тем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американская администрация направляет на Гаити группу сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности США.

«В ответ на запрос правительства Гаити об оказании содействия в сфере безопасности и с расследованием [обстоятельств убийства Моиза] мы направляем должностных лиц высокого ранга из ФБР и Министерства внутренней безопасности в Порт-о-Пренс в кратчайшие сроки, чтобы оценить ситуацию и определить, как мы можем помочь», – отметила Псаки. По ее словам, «расследование ведется гаитянской полицией «на земле». Она затруднилась уточнить, сколько именно сотрудников компетентных органов США командируют на Гаити.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Вашингтон будет испытывать серьезное беспокойство, если подтвердится, что граждане США были причастны к убийству Моиза. «Разумеется. Но я не буду забегать вперед расследования», – сказала Псаки. Она также заверила, что арест двух американцев гаитянского происхождения, предположительно причастных к убийству Моиза, «не повлияет на содействие» Вашингтона Порт-о-Пренсу.

Накануне Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства президента Гаити. Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что из 28 членов отряда, убившего президента Жовенеля Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в Госдепе заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США.



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