 

Сенат Гаити провозгласил временного президента республики

10.07.2021, 4:38, Новости дня
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Верхняя палата парламента Гаити – Сенат – провозгласила спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики, сообщил новостной портал «Жуно-7».

«Новый временный президент его превосходительство Жозеф Ламбер принесет присягу <…> в присутствии представителей власти, лидеров гражданского общества», – приводит текст резолюции Сената ТАСС. Решение поддержали восемь сенаторов из десяти.

«Избранный народом в качестве сенатора Жозеф Ламбер выбран своими коллегами для выполнения функций временного президента Республики Гаити вплоть до вступления в должность <…> избранного президента 7 февраля 2022 года», – говорится в резолюции.

Накануне Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства президента Гаити. Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что из 28 членов отряда, убившего президента Жовенеля Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в Госдепе заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США.



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