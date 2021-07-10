 

Росатом протестировал новый маршрут вывоза ядерного топлива в обход Украины

10.07.2021, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Росатом в прошлом году опробовал новый маршрут вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с болгарской АЭС «Козлодуй» по морю в обход Украины, сообщила пресс-служба Росатома.

«В рамках отработки альтернативных маршрутов (минуя территорию Украины) в 2020 году во взаимодействии с пограничной службой ФСБ России, Военно-морским флотом осуществлен пилотный вывоз ОЯТ из Болгарии (АЭС «Козлодуй», Болгария) через порт «Кавказ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет Росатома.

Строящаяся в Турции российская атомная электростанция является уникальным проектом сразу по нескольким параметрам. Впервые Росатом применяет здесь новую модель работы, которая вызвала зависть в рядах американских и европейских конкурентов. Более того, эта станция обещает РФ и Турции целый век тесного сотрудничества. Одновременно с этим эксперты называют проект непростым. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем же его уникальность и риски.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / Кабмин Украины уволил председателя Гослесагентства

01.02 / Байден поручил пересмотреть политику в отношении Северной Кореи

23.08 / Тимошенко заразилась коронавирусом

05.08 / Около 300 тыс. жителей Бейрута остались без крова из-за взрыва в порту

16.07 / Военные США решили не изобретать автомат Калашникова заново

09.02 / Лавров подтвердил готовность Москвы взаимодействовать с Брюсселем

12.08 / TVN24 – экс-глава МИД Польши предвидит «схватку» между ЕС и Россией за Белоруссию

15.10 / Меркель заявила о неспособности Германии выдержать новый локдаун

15.07 / Общество: Творческую молодежь отправили в антишколы

09.11 / CNN о результатах выборов – Трамп сам стал кузнецом своего поражения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика