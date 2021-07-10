Росатом протестировал новый маршрут вывоза ядерного топлива в обход Украины

Росатом в прошлом году опробовал новый маршрут вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с болгарской АЭС «Козлодуй» по морю в обход Украины, сообщила пресс-служба Росатома.

«В рамках отработки альтернативных маршрутов (минуя территорию Украины) в 2020 году во взаимодействии с пограничной службой ФСБ России, Военно-морским флотом осуществлен пилотный вывоз ОЯТ из Болгарии (АЭС «Козлодуй», Болгария) через порт «Кавказ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет Росатома.

Строящаяся в Турции российская атомная электростанция является уникальным проектом сразу по нескольким параметрам. Впервые Росатом применяет здесь новую модель работы, которая вызвала зависть в рядах американских и европейских конкурентов. Более того, эта станция обещает РФ и Турции целый век тесного сотрудничества. Одновременно с этим эксперты называют проект непростым. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем же его уникальность и риски.