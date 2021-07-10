 

Глобальное потепление увеличило количество природных катаклизмов

10.07.2021, 4:10, Новости дня
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Слишком частые и сильные ураганы, ливни, наводнения и даже оползни – все это является следствием резкого изменения климата на Земле, говорят ученые.

Они же отмечают, что повышению средней температуры способствовали не только выбросы парниковых газов, но и интенсивное земледелие.

Последние данные о последствиях глобального потепления собрали ученые из калифорнийского университета (США). Результатом деятельности человечества стали наводнения и ураганы в одних регионах и засухи в других. Мест для комфортного проживания на планете становится все меньше. Поэтому ученые пытаются определить, какие меры могут возвратить климат к норме, к которой люди привыкли. Очевидно, простого сокращения выбросов мало.



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