Глобальное потепление увеличило количество природных катаклизмов

Слишком частые и сильные ураганы, ливни, наводнения и даже оползни – все это является следствием резкого изменения климата на Земле, говорят ученые.

Они же отмечают, что повышению средней температуры способствовали не только выбросы парниковых газов, но и интенсивное земледелие.

Последние данные о последствиях глобального потепления собрали ученые из калифорнийского университета (США). Результатом деятельности человечества стали наводнения и ураганы в одних регионах и засухи в других. Мест для комфортного проживания на планете становится все меньше. Поэтому ученые пытаются определить, какие меры могут возвратить климат к норме, к которой люди привыкли. Очевидно, простого сокращения выбросов мало.