 

Умер ведущий программы «Невероятно интересные истории»

10.07.2021, 0:42, Новости дня
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Ведущий экстремально-познавательного шоу «Невероятно интересные истории» на РЕН ТВ Алексей Каминанте скончался на 51-м году жизни, информирует канал.

Первый выпуск «Невероятно интересных историй» вышел в августе 2020 года. Каминанте – выдающийся путешественник, полиглот, а еще ценитель искрометного юмора. Мужчина изучил 79 стран. «Это был энергичный, жизнерадостный и смелый человек и исследователь, которого не пугали прыжки в жерло вулкана или сплав по бурлящим рекам Латинской Америки», – передает РЕН ТВ.

Причина трагедии, а также дата и место прощания пока не называются.



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