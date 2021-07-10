Умер ведущий программы «Невероятно интересные истории»

Ведущий экстремально-познавательного шоу «Невероятно интересные истории» на РЕН ТВ Алексей Каминанте скончался на 51-м году жизни, информирует канал.

Первый выпуск «Невероятно интересных историй» вышел в августе 2020 года. Каминанте – выдающийся путешественник, полиглот, а еще ценитель искрометного юмора. Мужчина изучил 79 стран. «Это был энергичный, жизнерадостный и смелый человек и исследователь, которого не пугали прыжки в жерло вулкана или сплав по бурлящим рекам Латинской Америки», – передает РЕН ТВ.

Причина трагедии, а также дата и место прощания пока не называются.