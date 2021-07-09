 

Суд в Москве арестовал сына начальника ОМВД по Егорьевску, обвиняемого в покушении на убийство

09.07.2021, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресненский суд Москвы арестовал оперуполномоченного 4-го управления отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД РФ по Москве Александра Ермакова по обвинению в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении Александра Ермакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), трудоустроенного в должности оперуполномоченного 4-го управления ОЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Уточняется, что отец Олег Ермаков, который занимает должность начальника ОМВД по Егорьевску ГУ МВД РФ по Московской области, также проходит обвиняемым по данному делу.

Ранее суд арестовал начальника ОМВД РФ по городу Егорьевску Олега Ермакова по обвинению в подготовке убийства. Кроме того, следствие просило арестовать начальник ОМВД РФ по городу Егорьевску Олега Ермакова по обвинению в покушении на убийство и оперуполномоченного 4 управления ОЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве А.О. Ермакова по аналогичному обвинению.

Напомним, что накануне в Подмосковье задержали начальника ОМВД РФ по городу Егорьевску Олега Ермакова, его подозревают в подготовке убийства предпринимателя, возбуждено уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.03 / Водитель протащил застрявшую в дверях маршрутки школьницу в Омске

23.09 / “Хотелось меньше выпендриваться, но пока нет возможности”. 53-летний Нагиев позировал на прогулке с голым торсом

15.03 / Мендель: “Моя любимая сцена в “Слуге народа”, когда президент говорит МВФ: “Денег вам дать? У меня в комнате лежит эта сумма”. Полный текст интервью Мендель Бацман

04.09 / RND – НАТО созывает экстренное заседание по делу Навального

24.01 / SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников

03.01 / Стоимость биткоина превысила отметку в 34 тыс. долларов

15.09 / Разработан экологический чистый способ преобразования кремния в наночастицы

16.06 / Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу

08.10 / Москва раскритиковала позицию ряда стран по ДОН

19.11 / Российские ракетные комплексы назвали «занозой» для НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика