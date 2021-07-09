Суд в Москве арестовал сына начальника ОМВД по Егорьевску, обвиняемого в покушении на убийство

Пресненский суд Москвы арестовал оперуполномоченного 4-го управления отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД РФ по Москве Александра Ермакова по обвинению в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении Александра Ермакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), трудоустроенного в должности оперуполномоченного 4-го управления ОЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Уточняется, что отец Олег Ермаков, который занимает должность начальника ОМВД по Егорьевску ГУ МВД РФ по Московской области, также проходит обвиняемым по данному делу.

Ранее суд арестовал начальника ОМВД РФ по городу Егорьевску Олега Ермакова по обвинению в подготовке убийства. Кроме того, следствие просило арестовать начальник ОМВД РФ по городу Егорьевску Олега Ермакова по обвинению в покушении на убийство и оперуполномоченного 4 управления ОЭБиПК ГУ МВД РФ по Москве А.О. Ермакова по аналогичному обвинению.

Напомним, что накануне в Подмосковье задержали начальника ОМВД РФ по городу Егорьевску Олега Ермакова, его подозревают в подготовке убийства предпринимателя, возбуждено уголовное дело.