 

Силам безопасности Афганистана удалось остановить талибов в Кандагаре

09.07.2021, 21:06, Новости дня
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Правительственные силы Афганистана смогли остановить наступление боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Кандагаре, войска готовятся к новой атаке талибов.

По сообщениям местных СМИ, на данный момент силы безопасности остановили продвижение «Талибана» вглубь города. По словам начальника полиции Кандагара Салема Эхсаса, ситуация находится под контролем. Правительственные силы проводят перегруппировку, чтобы подготовиться к отражению новых атак и оттеснению талибов. Сообщается, что в город прибыло подкрепление республиканских сил, передает ТАСС.

Между тем боевые действия продолжаются в других провинциях страны, в том числе в Кундузе, Баглане, Герате, Газни, в регионах, граничащих с Таджикистаном, Ираном, Пакистаном. Министерство обороны Афганистана сообщило, что армии удалось отбить у талибов город Али-Абад в провинции Кундуз. Этот населенный пункт расположен на пересечении двух автотрасс республиканского значения, одна из которых ведет в сам город Кундуз и пролегает рядом с аэропортом.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в РФ запрещена.



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