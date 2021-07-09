 

Мальта первой в Европе будет принимать только привитых от COVID-19 туристов

09.07.2021, 21:06, Новости дня
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Власти Мальты с 14 июля будут требовать от всех прибывающих в страну сертификат о вакцинации от COVID-19, информирует Malta Today со ссылкой на главу минздрава страны Криса Ферна.

Согласно изданию, министр объявил, что любой прибывающий на остров должен будет «предъявить признанный сертификат о вакцинации», выданный либо на Мальте, либо в Великобритании или ЕС, передает РИА «Новости»

«Мы станем первой страной в Европе, сделавшей этот шаг», – сообщил Ферн.

В ведомстве уточнили, что от детей, прибывающих в страну, будет требоваться негативный результат ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции.

Отмечается, что с 14 июля в стране также будут закрыты школы английского языка. По словам министра здравоохранения, случаи COVID-19 были выявлены в девяти различных школах английского по всей стране.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прививка от COVID-19 меняет планы туристов.      



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