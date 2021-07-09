В Москве спасли тонущего в пруду ребенка

В Терлецком пруду в Москве начал тонуть мальчик, его вытащили из воды спасатели, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

«Днем 9 июля во время патрулирования водоёма дежурная смена поисково-спасательной станции «Терлецкая» заметила тонущего ребенка. Спасатели незамедлительно подошли на катере к месту происшествия и в 40 метрах от берега подняли из воды мальчика 12 лет», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».

Пострадавшего доставили на спасательную станцию, там ему оказали первую помощь. После этого его осмотрели врачи, несовершеннолетнего госпитализировали.

В конце июня из Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы спасатели вытащили утопающего мужчину.