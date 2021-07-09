США отправят 500 тыс. доз вакцин от коронавируса Johnson & Johnson в Молдову

Журналисты отметили, что это первая партия, отправленная в Европу, из 80 млн доз вакцин, которые США обязались передать другим странам.

“Мы делимся этими дозами не в расчете на будущие одолжения или уступки. Наши вакцины поставляются без каких-либо условий. Мы делаем это с единственной целью – спасать жизни”, – сказал представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что передача вакцин способствует формированию коллективной безопасности.

Контекст:

17 мая Байден заявлял, что к концу июня 2021 года Соединенные Штаты отправят 80 млн доз вакцин, чтобы помочь странам, борющимся с пандемией коронавируса. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 1 июня, что власти США сообщат о распределении вакцины “где-то в течение следующей недели или двух недель”.

По данным CNN, Байден заявлял, что США предоставят другим странам 60 млн доз вакцины от AstraZeneca, а также препараты фирм Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.

3 июня Белый дом сообщил о планах на распределение первых 25 млн доз вакцины против коронавируса из около 80 млн доз, которые страна намерена передать другим государствам. Среди получателей будет и Украина. По итогам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с Байденом в Белом доме сообщали, что Украине передадут 900 тыс. доз вакцины.

США планируют пожертвовать другим странам 500 млн доз вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech. Об этом 9 июня сообщило агентство Reuters. Белый дом планирует передать 200 млн доз в 2021 году и еще 300 млн доз в первой половине 2022 года в 92 страны с низкими доходами и страны Африканского союза. Пожертвования будут проходить через глобальный механизм COVAX.

Украине США передадут по глобальному механизму COVAX 2 млн доз вакцины Moderna. Об этом 1 июля сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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