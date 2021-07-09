Суд арестовал главу ОМВД Егорьевска за покушение на убийство

Пресненский суд Москвы арестовал начальника ОМВД РФ по городу Егорьевску Олега Ермакова по обвинению в подготовке убийства, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ермакова О.Б.», – сообщила пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Срок ареста суд установил до 8 сентября.

Отмечается, что Ермакову предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, пунктам «а, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ (подготовка к убийству двух и более лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму).

Ранее следствие попросило арестовать начальник ОМВД РФ по городу Егорьевску Олега Ермакова по обвинению в покушении на убийство.

Напомним, что накануне в Подмосковье задержали начальника ОМВД РФ по городу Егорьевску Олега Ермакова, его подозревают в подготовке убийства предпринимателя, возбуждено уголовное дело.