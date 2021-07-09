АПЛ «Князь Владимир» прибыла в Финский залив для участия в военно-морском параде

В Финский залив прибыл атомный подводный ракетный крейсер «Князь Владимир», он примет участие в главном военно-морском параде, сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Сегодня, 9 июля, во второй половине дня, новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» (проекта «Борей-А») прибыл в назначенный район Финского залива для подготовки и участия в главном Военно-морском параде», – цитирует Евменова РИА «Новости».

Главком пояснил, что АПЛ впервые примет участие в параде. Особенностью парада в Кронштадте будет то, что в нем впервые также будут участвовать сразу три АПЛ: «Князь Владимир», «Вепрь» и «Орел».

«Экипажи этих подводных лодок имеют высокий уровень подготовки и достойно представят подводные силы ВМФ на пятом главном Военно-морском параде. Акватория рейда Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подводных лодок крупного водоизмещения. АПЛ «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь» займут назначенные точки в статической парадной линии парада на Кронштадтском рейде», – отметил Евменов.

Ранее главком сообщал, что эти три подлодки проводили межфлотский переход с севера на Балтику. Он говорил, что подлодки придут в Кронштадт с 8 по 10 июля.