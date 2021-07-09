Жительница Саратовской области нашла пакет с новорожденным возле дома

Пакет с младенцем нашла возле дома в Энгельсе местная жительница, следователи проводят проверку по данному факту, сообщило СУ СКР по Саратовской области.

«Девятого июля в утреннее время прохожая, следуя по участку местности неподалеку от дома №95А по улице Фридриха Энгельса в городе Энгельсе, услышала плач ребенка. Направившись в сторону, откуда доносился звук, она обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик. Женщина сразу же позвонила в единую службу «112», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас ребенок находится в больнице, где ему оказывают помощь врачи.

Следователи СК проводят осмотр места происшествия и выясняют все обстоятельства, в том числе устанавливают мать мальчика, добавили в ведомстве.

Ранее брошенного младенца нашли на остановке в пригороде Петербурга.