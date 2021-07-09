 

Завладели землей в курортной зоне стоимостью 12 млн грн. В Одесской области разоблачили незаконную схему

09.07.2021, 19:14, Новости дня
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“По данным следствия, группа лиц, используя поддельные решения Таировского поселкового совета Овидиопольского района, бесплатно передала в частную собственность семь земельных участков общей площадью 0,5 га и зарегистрировала право собственности на подконтрольных подставных лиц”, – отметили в релизе.

На участках без разрешительных документов начали строить жилые дома. Средства, полученные от реализации жилья и земли, распределялись между членами группы.

В прокуратуре сообщили, что для фигурантов дела решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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