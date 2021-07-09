 

Стрельба в Киеве. Геращенко объяснил, почему полицейские закрывали глазок, когда резали дверь

09.07.2021, 18:20, Новости дня
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СМИ опубликовали видео, на котором видно, что полицейский закрывал дверной глазок, когда неизвестный болгаркой срезал замок. Геращенко спросили, почему полиция поддержала одну из сторон конфликта.

“Происходит исполнительное производство. Когда кто-то взял деньги в долг 13 лет назад и не платил долги, то государство обязано обеспечить права как должника, так и кредитора. Кредитор имеет право получить то имущество, за которое ему не заплатили долг. Полиция обязана сопровождать по закону в исполнительном производстве подобного рода действия. Никому не позволено стрелять в полицейских через дверь. Полицейский остался практически инвалидом. […] Если ты берешь кредит, то, пожалуйста, плати по нему”, – ответил замминистра.

Он показывал, какую травму получил правоохранитель, руку полицейского собирали врачи.

Контекст:

7 июля полиция приехала по вызову на конфликт. Иван Мартынюк забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь. По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, было как минимум два выстрела. Сначала сообщалось, что пострадали двое: у полицейского – огнестрельное ранение руки, у еще одного человека – гражданского – ранение лица.

Позже в прокуратуре заявили о трех пострадавших, третий тоже гражданский. Действия Мартынюка квалифицировали как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пожизненное заключение.

По данным ICTV, ранения, кроме полицейского, получили новый владелец квартиры и охранник.

Конфликт, по данным полиции и по словам родственника стрелка, произошел из-за квартиры – ее якобы продали на аукционе и теперь неизвестные пытаются незаконно ее отобрать у Мартынюка. По информации ТСН, квартира стрелка была выставлена на торги из-за долгов и он оспаривал это решение.

Стрелка, который забаррикадировался в квартире, задержали. Перед этим он поджег жилье, пожар потушили. В полиции рассказали, что во время задержания мужчина вел себя неуравновешенно.

9 июля Мартынюка арестовали на два месяца. Он в суде говорил, что защищал свое жилье.

“Уже во время попытки срезать петли [на дверях] я был вынужден защищать свою жену и свое жилище с помощью оружия. Хочу отметить, что до выстрелов ни один из полицейских не показал своего удостоверения. Не было даже попытки донести текст или выслать на телефон постановление, согласно которому должны действовать правоохранительные органы”, – заявлял мужчина.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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