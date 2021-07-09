В Днепропетровской области на балконе квартиры спасатели нашли 156 летучих мышей
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Днем 9 июля от владелицы квартиры в ГСЧС поступило сообщение о том, что под обивкой балкона слышны звуки летучих мышей.
По прибытию спасатели демонтировали обивку балкона квартиры на третьем этаже и обнаружили летучих мышей.
“Всех 156 мышей поместили в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать, и вывезли за пределы поселка”, – сообщили в ГСЧС.
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