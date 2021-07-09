 

В Днепропетровской области на балконе квартиры спасатели нашли 156 летучих мышей

09.07.2021, 18:20, Новости дня
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Днем 9 июля от владелицы квартиры в ГСЧС поступило сообщение о том, что под обивкой балкона слышны звуки летучих мышей.

По прибытию спасатели демонтировали обивку балкона квартиры на третьем этаже и обнаружили летучих мышей.

“Всех 156 мышей поместили в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать, и вывезли за пределы поселка”, – сообщили в ГСЧС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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