В Днепропетровской области на балконе квартиры спасатели нашли 156 летучих мышей

Днем 9 июля от владелицы квартиры в ГСЧС поступило сообщение о том, что под обивкой балкона слышны звуки летучих мышей.

По прибытию спасатели демонтировали обивку балкона квартиры на третьем этаже и обнаружили летучих мышей.

“Всех 156 мышей поместили в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать, и вывезли за пределы поселка”, – сообщили в ГСЧС.

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