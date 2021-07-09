 

Стартовал образовательный трек «Развитие» конкурса управленцев «Лидеры России»

09.07.2021, 16:37, Новости дня
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Новый трек «Развитие» конкурса управленцев «Лидеры России» доступен для всех желающих любого возраста и профессии, он запущен в рамках «Конференции возможностей. Карьера».

Трек стал внеконкурсным этапом проекта «Лидеры России». Участие в нем позволит всем, вне зависимости от возраста и опыта управленческой деятельности, оценить свои когнитивные и личностные способности, определить сильные и слабые стороны, возможные векторы развития и получить подробные отчеты с рекомендациями по совершенствованию отдельных компетенций. Доступ к новому треку уже открыт на сайте Лидерыроссии.рф, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Не всегда люди готовы участвовать сразу в конкурсе. Поэтому мы придумали внеконкурсный трек «Развитие», который помогает проверить свои компетенции в максимально комфортных условиях. Не нужно иметь управленческого опыта, не обязательно иметь большие профессиональные достижения, нет никакого возрастного минимума и максимума – важно только стремиться к развитию и совершенствованию себя!» – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, открывая конференцию.

«В треке имеет смысл участвовать, даже если вы не планировали идти в конкурс «Лидеры России». Хотя бы потому, что вы имеете уникальный шанс соревноваться сами с собой, будь вы успешный управленец или неопытный студент. Трек «Развитие» – это тот самый шанс, чтобы испытать себя и узнать о себе много нового», – отметила советник Департамента ключевых проектов АНО «Россия – страна возможностей», победитель конкурса «Лидеры России» Вероника Прищепа.

Инструменты трека «Развитие» будут внедряться, в том числе, у ведущих работодателей России. Прохождение тестов позволит быть готовым к отборам на должности в лучшие компании страны.

Помимо отчетов участникам будет доступен большой образовательный курс о развитии самых актуальных карьерных компетенций, которые оцениваются в треке «Развитие». Лекторами курса стали победители конкурса «Лидеры России» прошлых лет, выпускники «Школы тренеров и модераторов» Мастерской управления «Сенеж».



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