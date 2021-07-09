 

Минторг США внес в черный список несколько российских компаний

09.07.2021, 16:37, Новости дня
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Более 30 иностранных компаний внесены в черный список Министерства торговли США. В список попали три российских компании и три физлица из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.

Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял решение о включении в черный список ООО «Тесон», группы компаний «Радиант», а также ООО «ТрейдКомпонент». В черный список занесены также три связанных с ними лица. Причиной ведомство называет якобы «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США», передает РИА «Новости».

Также в список вошли несколько компаний КНР, а также компании ряда других стран.

Ранее Минторг США выпустило постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами».



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