Гольдман: В странах с высоким уровнем вакцинации снижается смертность от “Дельты”. В Украине полностью вакцинированы лишь 2,3% граждан. И это – плохая новость

Война на выживание: “Колоть иль не колоть – вот в чем вопрос…”

Вы обратили внимание, что новости о коронавирусе давно уже напоминают фронтовые сводки: отступаем с тяжелыми потерями, гибнут невинные люди, не хватает ресурсов, больницы переполнены, мы перешли в наступление – враг бежит… Человечество столкнулось с коварным и опасным врагом, врагом каждого из нас – без различия национальности, вероисповедания, цвета кожи.

За прошедшие полтора года мы все уже привыкли начинать новый день с этих новостей. Еще месяц назад, казалось, победа одержана, мир вакцинируется и скоро снова заживем прежней жизнью. Смущали отдельные репортажи из Индии, но это же далеко, до нас не дойдет. А нет, в современном глобальном мире все близко и все рядом.

И вот уже в благополучные страны, туда, где официально разрешили снять “ковидные” ограничения, пришел новый агрессивный штамм коронавируса “Дельта”, стремительно распространяющийся по миру. Поскольку из разных СМИ часто поступает противоречивая информация, специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива проанализировали для вас текущую ситуацию.

Штамм “Дельта” выкашивает население развивающихся стран. Новый агрессивный штамм коронавируса с примерно одинаковой скоростью распространяется по миру, но если в богатых государствах рост госпитализаций и смертей почти незаметен, то страны, не проводящие прививочной кампании, оказались под серьезной угрозой и показывают рекорды суточной смертности. Специалисты объясняют эту разницу темпами и охватом вакцинации.

Если в США и Великобритания полностью вакцинировали около половины населения, в Израиле – более 60%, то в Индии – 4%, в Индонезии – 5%. В результате рост заболеваемости в развитых странах сопровождается последовательным снижением количества умерших. И в то же время в Индии и Индонезии счет смертей идет на сотни и тысячи человек в день. Количество полностью вакцинированных в Украине составляет 2,3%. И это – плохая новость.

Но есть и хорошая. Совместное исследование, проведенное совместно израильскими и американскими врачами, говорит о том, что вакцинированные не только реже заражаются коронавирусом, но и в случае болезни меньше заражают окружающих. Результаты были опубликованы во вторник, 6 июля, в одном из авторитетнейших мировых медицинских журналов The Lancet Regional Health.

Поскольку Израиль является лидером в вопросе проведения кампании по вакцинации, к данным, полученным в результате эпидемиологических исследований, внимательно прислушивается международное медицинское сообщество. Для мониторинга и прогнозирования эпидемиологического и клинического профиля COVID-19 в Израиле и формирования политики общественного здравоохранения создана платформа эпиднадзора на национальном уровне с индивидуальными данными в реальном времени. Так вот, согласно новым данным министерства здравоохранения Израиля, в июне эффективность вакцины против COVID-19 снизилась до 64%. Ранее этот показатель составлял 94%. Эффективность в отношении тяжелого течения заболевания снизилась с 98% до 94%. Что это значит? Что эффективности вакцины в Израиле по-прежнему предотвращает серьезные заболевания на 94%. То есть защита от серьезных заболеваний и госпитализации по-прежнему очень высокая.

И тем не менее ситуация расценивается как серьезная. Страна, снявшая недавно все “ковидные” ограничения, снова готовится вводить обязательный масочный режим и проверять свидетельство о вакцинации. Более того, Израиль начал кампанию по подготовке к проведению ревакцинации (получению третьей дозы для дважды вакцинированных), которая планируется на начало осени 2021 года.

По мнению экспертного ведущего инфекциониста центральной клиники Тель-Авива имени Сураски (Ихилов) доктора Евгения Качмана: “Вакцина не является гарантией от заболевания, есть достаточно случаев заражения уже привитых людей. Однако у таких пациентов болезнь протекает в бессимптомной или в легкой форме, когда симптомы наблюдаются в течение одного-двух дней. Таким пациентам не требуется госпитализация и уж тем более вентиляция легких. Иначе говоря, для государства с уровнем вакцинации свыше 60% COVID-19 переходит из разряда опасных в раздел обычной виральной эндемической инфекции. Значит, для большинства пациентов инфекция критической опасности не представляет. Минимальное количество тяжелых случаев – в основном у непривитых людей. Такую же картину наблюдают наши коллеги в Великобритании: больше заболевших, но нет критического роста госпитализаций и тем более смертей, как это происходит в Индии или России. Для непривитых COVID-19 по-прежнему представляет реальную и весьма высокую угрозу, тем более что штамм “Дельта” гораздо заразнее, чем предыдущие штаммы”.

Суммируя информацию, медицинский директор Первого медицинского центра Тель-Авива доктор Юрий Раньков отвечает на наиболее важные вопросы, волнующие каждого, кто еще не привился:

Стоит ли делать прививку? Несомненно! Если вы цените свое здоровье, если вам дороги родные и друзья, которые подвергаются риску заразиться от вас, если вам, в конце концов, нравится жить, стоит вакцинироваться. При этом нельзя забывать, что есть ряд противопоказаний. Поэтому обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Эффективна ли вакцина? Эффективна, хотя у разных вакцин разные показатели. Это почти наверняка защитит вас от тяжелого течения инфекции и большинства осложнений, вызываемых ею. И с очень высокой степенью вероятности защитит от заражения.

Какая прививка дает 100-процентную гарантию? Никакая, в медицине вообще нет никаких гарантий. При этом эффективность вакцины Pfizer от заболевания, по разным оценкам, сейчас составляет от 64% до 70%. Эффективность в отношении тяжелого течения заболевания 94% (по данным The Lancet Regional Health).

Какие есть противопоказания от вакцинации? Чувствительность к одному из компонентов вакцины (проверяется врачом перед вакцинацией), тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. В любом случае, если вы наблюдаетесь у врача, необходимо с ним посоветоваться (данные министерства здравоохранения Израиля).

Какие есть побочные эффекты? Покраснение и боль в месте инъекции и увеличение лимфоузлов; повышение температуры тела, озноб, тошнота, чувство усталости, слабость; головная, мышечная, суставная боли. Симптомы обычно проходят через один-два дня после вакцинации. Крайне редко могут возникать аллергические симптомы (данные министерства здравоохранения Израиля).

Хочется вернуться к началу статьи. Человечество столкнулось с коварным и опасным врагом, врагом каждого из нас – без различия национальности, вероисповедания, цвета кожи. Единственный выход – мобилизоваться и помнить о персональной ответственности любого не только за себя, но и за окружающих. Не пренебрегайте прививками. Соблюдайте правила гигиены и социальной дистанции. Гамлетовский вечный вопрос как никогда актуален: пора решить, быть иль не быть. Помните, каждый человек важен и уникален!

Берегите себя и своих близких!

Источник: “ГОРДОН”

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