 

Microsoft выплатит сотрудникам по $ 1,5 тыс. за работу “в этом уникальном и трудном году”

09.07.2021, 16:34, Новости дня
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Разовое поощрение является знаком признания работы “в этом уникальном и трудном финансовом году”, заявили в Microsoft. Директор корпорации по кадрам Кэтлин Хоган объявила о подарке для всех сотрудники в США и в других странах. 

Бонус получат все, кто работал в компании по состоянию на 31 марта этого года, кроме высшего руководства. Работающие на полставки или в режиме почасовой оплаты также получат вознаграждение. На выплаты направят около $200 млн, менее, чем двухдневный доход Microsoft, отметило издание.

Сотрудники LinkedIn, GitHub и ZeniMax не получат указанную выплату, хотя Microsoft владеет этими тремя компаниями. У Microsoft по всему миру 175 508 сотрудников.

Контекст:

Другие крупные международные компании также премировали сотрудников за работу в год пандемии коронавируса. Facebook заплатил 45 тыс. сотрудникам по $1000 каждому. Amazon выделила $300 для “передовых” работников, а BT Group (британская телекоммуникационная компания) для 60 тыс. сотрудников – по 1500 фунтов стерлингов каждому (около $2 тыс.), сообщило The Verge.

В конце июня рыночная капитализация корпорации Microsoft впервые превысила $2 трлн. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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