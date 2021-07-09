 

Пользователи устройств на ОС Android рисковали стать жертвами одного из 170 мошеннических приложений

09.07.2021, 15:40, Новости дня
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Специалисты по кибербезопасности, представляющие компанию Lookout, рассказали о 170 мошеннических приложениях, которые им удалось обнаружить за последнее время. Все эти хакерские программки были предназначены для устройств, работающих с операционной системой Android.

По словам специалистов, пострадавшими от преступного софта стали десятки тысяч людей. Большинство приложений «подкупали» жертв якобы открывающейся возможностью майнить криптовалюты.

Разумеется, за такую «чудесную возможность», пользователям также предлагали заплатить немного денег. Однако те вскоре понимали, что деньги были потрачены впустую. Ведь никакой добычи криптовалют не происходило, говорят эксперты по кибербезопасности.



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