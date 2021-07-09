 

“Это же не “стадион, так стадион”. Глава ВСК по вагнеровцам заявила, что вызвать Зеленского на комиссию не могут – у него неприкосновенность

09.07.2021, 14:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Верховная Рада 19 мая создала ВСК по вопросам возможных преступлений представителей государственной власти, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. 

Первое заседание ВСК провела 6 июля, на следующее, которое пройдет 16 июля в закрытом формате, хотят пригласить пятого президента Украины Петра Порошенко. Порошенко заявил, что может посетить заседание ВСК, если оно будет посвящено операции против наемников ЧВК “Вагнер”, но считает более эффективным, если одновременно туда прибудет Зеленский. 

“Порошенко заявил, что придет, если на комиссии даст показания и Зеленский. Согласно действующему законодательству, мы не имеем права вызывать президента. Он является неприкосновенным лицом. Здесь дело не в фамилиях. Если бы президентом сейчас был Петр Алексеевич, мы тоже не могли бы его вызвать на ВСК. Простите, это же не “стадион, так стадион”, не дебаты”, – заявила Безуглая.

Она также пояснила, что комиссия хочет рассмотреть историю со спецоперацией хронологически, начиная с 2018 года, и прежде, чем дойти до возможного срыва, сначала надо установить, “такая операция вообще имела ли место, когда и при каких условиях”.

Безуглая заявила, что если Порошенко придет и подтвердит под протокол, что эта операция была, что он ее инициировал, и поделится деталями, это уже станет отправной точкой для расследования. Если не придет, это будет означать отсрочку.

Нардеп также рассказала, что она предложила членам ВСК проводить все заседания “максимально открытыми” до момента, когда комиссия получит первые документы, которые являются тайными или совершенно секретными. Затем заседания будут закрыты. После их завершения ВСК установит, подлежит ли информация, которая рассматривалась, к закону “О государственной тайне”. Если нет, она будет опубликована.

Безуглая отметила, что в комиссии была дискуссия, как оформить приглашение Порошенко (оно ему еще не отправлено) – указать открытый или закрытый формат заседания, или предложить ему выбор.

“Члены ВСК решили выбрать закрытый, чтобы избежать политизации процесса, а то, что из предоставленной информации не будет гостайной, обнародовать”, – сказала глава комиссии.

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявлял, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский отмечал, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Порошенко в конце 2020 года заявлял в эфире “5 канала”, что в 2018 году, когда был президентом, лично санкционировал операцию по вагнеровцам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.01 / Языковой омбудсмен объяснил, когда в Украине могут обслуживать клиента не на государственном языке

08.05 / Ткаченко: Если бы на момент закрытия медведчуковских каналов существовал закон о СМИ, возможно, не нужны были бы санкции

06.07 / ФИФА отложила определение городов, где пройдут матчи чемпионата мира 2026

18.07 / Во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter заподозрили хакеров из США и Британии

15.08 / Лукашенко на совещании в минобороны: Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим

16.05 / Блогеров впечатлил пришедший «закрывать» «Вечерний Ургант» Жириновский

30.05 / Президент Германии Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок

22.02 / Миронова выдвинули единственным кандидатом в председатели единой левой партии

18.02 / Китай впервые стал главным торговым партнёром Европы, обогнав США

25.12 / Воспитанников детского сада госпитализировали с отравлением в Ивановской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика