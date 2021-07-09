“Это же не “стадион, так стадион”. Глава ВСК по вагнеровцам заявила, что вызвать Зеленского на комиссию не могут – у него неприкосновенность

Верховная Рада 19 мая создала ВСК по вопросам возможных преступлений представителей государственной власти, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев.

Первое заседание ВСК провела 6 июля, на следующее, которое пройдет 16 июля в закрытом формате, хотят пригласить пятого президента Украины Петра Порошенко. Порошенко заявил, что может посетить заседание ВСК, если оно будет посвящено операции против наемников ЧВК “Вагнер”, но считает более эффективным, если одновременно туда прибудет Зеленский.

“Порошенко заявил, что придет, если на комиссии даст показания и Зеленский. Согласно действующему законодательству, мы не имеем права вызывать президента. Он является неприкосновенным лицом. Здесь дело не в фамилиях. Если бы президентом сейчас был Петр Алексеевич, мы тоже не могли бы его вызвать на ВСК. Простите, это же не “стадион, так стадион”, не дебаты”, – заявила Безуглая.

Она также пояснила, что комиссия хочет рассмотреть историю со спецоперацией хронологически, начиная с 2018 года, и прежде, чем дойти до возможного срыва, сначала надо установить, “такая операция вообще имела ли место, когда и при каких условиях”.

Безуглая заявила, что если Порошенко придет и подтвердит под протокол, что эта операция была, что он ее инициировал, и поделится деталями, это уже станет отправной точкой для расследования. Если не придет, это будет означать отсрочку.

Нардеп также рассказала, что она предложила членам ВСК проводить все заседания “максимально открытыми” до момента, когда комиссия получит первые документы, которые являются тайными или совершенно секретными. Затем заседания будут закрыты. После их завершения ВСК установит, подлежит ли информация, которая рассматривалась, к закону “О государственной тайне”. Если нет, она будет опубликована.

Безуглая отметила, что в комиссии была дискуссия, как оформить приглашение Порошенко (оно ему еще не отправлено) – указать открытый или закрытый формат заседания, или предложить ему выбор.

“Члены ВСК решили выбрать закрытый, чтобы избежать политизации процесса, а то, что из предоставленной информации не будет гостайной, обнародовать”, – сказала глава комиссии.

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании “Вагнер”. Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявлял, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский отмечал, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Порошенко в конце 2020 года заявлял в эфире “5 канала”, что в 2018 году, когда был президентом, лично санкционировал операцию по вагнеровцам.

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