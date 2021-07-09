 

США запретили продажу билетов на авиарейсы в Беларусь

09.07.2021, 14:48, Новости дня
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Исключения возможны по гуманитарным обстоятельствам, а также по причинам, связанных с национальными интересами и безопасностью США.

Американское объединение пилотов ALPA приветствовало этот запрет. 

29 июня Минтранс США опубликовал заявление о намерении ввести запрет на пассажирское авиасообщение между США и Беларусью из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Авиакомпаниям и прочим заинтересованным сторонам было предоставлено время для ознакомления и уведомления пассажиров. 

30 июня Госдепартамент США заявил, что ограничение авиарейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Америки. 

Контекст:

23 мая белорусские спецслужбы задержали оппозиционера Романа Протасевича и ее девушку Софью Сапегу, когда те летели из Афин в Вильнюс. Борт совершил аварийную посадку в Минске в связи с сообщением о якобы взрывоопасном устройстве на борту. Сапега и Протасевич были арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

25 мая Украина запретила авиасообщение с Беларусью, 4 июня Европейский союз официально закрыл для всех белорусских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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