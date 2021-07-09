Федоров: Ситуация с COVID-сертификатами уникальна. Раньше на разработку такого документа ушли бы десятилетия, а сейчас его внедряют за месяцы

Все, что нужно знать каждому украинцу о COVID-сертификатах.

Пандемия COVID-19 сменила привычный порядок путешествий. Если раньше можно было взять паспорт и поехать, куда вздумается, то в последний год появилось много новых правил и условий. Сделать тест или два, взять справку об отрицательном результате или пройти самоизоляцию.

Всем нам хочется снова вернуться к нормальной жизни, пересекать границы за считанные минуты, путешествовать проще и самое главное – безопаснее. И это удается – страны мира постепенно снова открывают музеи, кинотеатры и границы. А для того, чтобы контролировать этот процесс, внедряют COVID-сертификаты. Они стали быстрым технологическим решением, которое помогает останавливать распространение COVID-19, а также облегчает жизнь людям.

Это уникальная ситуация, ведь впервые страны разрабатывают и согласовывают между собой международный документ в такие короткие сроки. Ранее подобные процессы длились годами, а иногда и десятилетиями, теперь это все внедряется за месяцы.

В Украине Минцифра с партнерами на прошлой неделе запустили бета-тестирование COVID-сертификатов в “Дії”. Уже получили доступ к тестированию 10 тыс. украинцев. Сейчас мы проверяем процессы, создаем эффективную систему и общаемся с ЕС, чтобы украинцы могли спокойно посещать другие страны.

Что такое COVID-сертификаты и как они будут работать?

СOVID-сертификат будет подтверждать ваш статус о вакцинации. Чуть позже появятся еще два вида сертификатов – об отрицательном результате ПЦР-теста и о том, что вы переболели коронавирусной болезнью. Будут сертификаты, которые можно использовать внутри страны и за рубежом.

В приложении СOVID-сертификаты будут отображаться так же, как и паспорт или водительское удостоверение. Проверить действительность можно с помощью QR-кода, внутри которого “вшита” вся необходимая информация. Его можно будет показать в приложения, просто в PDF-файле на смартфоне или распечатать, если вам так удобнее. Это эффективное решение, ведь не нужно специальное оборудование для проверки.

Как получить СOVID-сертификат?

Как и большинство документов в “Дії”, сертификат можно будет получить в несколько кликов. В обновленной версии приложения надо нажать “Услуги” и выбрать пункт “Сгенерировать сертификат”. Далее “Дія.Підписом” надо подписать заявление на передачу данных с eHealth к “Дії” – и все. Данные подтянутся автоматически, а сертификат сформируется за несколько минут.

Сейчас его могут сгенерировать только бета-тестировщики, которые получили 2 дозы вакцины от COVID-19 в Украине и Дия.Пидпис. Это электронная подпись в смартфоне, который можно сгенерировать в приложении за несколько минут.

Что делать тем, кто не пользуется “Дією”?

Сгенерировать COVID-сертификат можно будет в приложении “Дія”, а затем и на портале. Но в планах, чтобы сертификаты выдавали и, например, семейные врачи. Это будет удобно для тех людей, у которых нет приложения “Дія” или электронной подписи (КЭП), чтобы зайти на портал “Дія”.

Зачем международный и внутренний COVID-сертификат и чем они отличаются?

В “Дії” можно будет сгенерировать два типа сертификатов – международный для путешествий и внутренний – для использования внутри нашей страны.

Международный разрабатывали с учетом требований EU Digital COVID Certificate. Он будет содержать следующую информацию: тип, дата окончания действия, персональную информацию, медицинские данные, номер сертификата.

У сертификатов будут разные сроки актуальности. Например, если вы получили две дозы вакцины и СOVID-сертификат, то в большинстве стран сможете показывать его в течение 180 дней. Однако каждая страна может устанавливать собственные ограничения – принимать сертификаты только 90 дней, год или не признавать их вообще. Поэтому если у вас есть такой документ в “Дії”, это не значит, что вы можете ехать с ним куда угодно. Перед путешествием ознакомьтесь с условиями въезда в каждое отдельного государство на сайте МИД Украины или консульств.

Что касается внутренних сертификатов, то они будут содержать более ограниченную информацию – тип, номер сертификата, ФИО, фото, дату рождения, дату окончания действия сертификата. Во внутреннем сертификате не отображаются медицинские данные.

Внутренний сертификат даст возможность смягчать ограничения. Например, можно будет посещать концерты и вечеринки, рестораны или ездить в общественном транспорте без масок. Такую систему сейчас используют во многих странах мира – и это позволяет постепенно возвращаться к привычной жизни.

Когда можно будет выехать за границу с международным COVID-сертификатом?

С 1 июля в ЕС запустили приложение EU Green Pass, в котором будут генерироваться три вида COVID-сертификатов: вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста и подтверждение того, что человек переболел COVID-19. Документ выглядит как QR-код. Период внедрения приложения на всей территории Евросоюза – полтора месяца. Сейчас уже подключено 27 государств – членов ЕС, и только три страны за пределами Евросоюза – Норвегия, Лихтенштейн и Исландия.

Постепенно будут подключаться и другие государства, которые пройдут техническое тестирование. Украина одна из первых стран за пределами ЕС, которая начала коммуникацию с командой ЕС о взаимном признании COVID-сертификатов. Чтобы украинские “ковидные” сертификаты могли принимать в других странах, мы внедряем межнациональную инфраструктуру обмена открытыми ключами. Именно она обеспечит возможность проверки сертификатов в других странах.

Введение COVID-сертификатов – самый быстрый способ восстановить регулярное сообщение между странами, который позволит украинцам путешествовать безопасно и без кучи тестов и справок. Надеюсь, что вскоре мир вернется к привычной жизни без масок, карантина и пандемии. А пока мы работаем над COVID-сертификатами, чтобы ограничений становилось все меньше, а свободы – больше.

Источник: “ГОРДОН”

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—