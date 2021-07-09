Эксперты обвиняют компанию Samsung в ускорении роста цен на видеокарты

Видеокарты продолжат дорожать не потому, что корейская компания Samsung сделала что-то не то, отмечают аналитики рынка. Наоборот, корейского производителя обвиняют в том, что он ничего не сделал для преодоления дефицита на глобальном рынке.

Так, компания Samsung могла бы (и должна была бы!) увеличить количество выпускаемых GPU, которые используются для сборки видеокарт NVIDIA RTX 30XX. Но корейцы палец о палец не ударили…

Как поясняют эксперты, дефицит видеокарт можно преодолеть, если только обеспечить значительный рост производства комплектующих для таких устройств. Но так как ничего подобного пока не происходит, дефицит никуда не денется. А это значит, что и цены на видеокарты продолжат расти.