 

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге. Третий – Смешко – опрос

09.07.2021, 12:06, Новости дня
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Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 28,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занимает пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, за которого собираются  проголосовать 18,4% опрошенных.

На третьем месте – лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (10,3%).

Следом идут нардеп, лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (8,5%) и нардеп, сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (7,9%).

Остальные политики набирают меньше 5% голосов. Среди них, в частности, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (4,2%), а также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (4,1%).

Опрос проводился с 25 по 30 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал с вероятностью 0,95): 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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