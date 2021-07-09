Россия не является и никогда не была посредником в конфликте на Донбассе – миссия США при ОБСЕ

“Россия не является и никогда не была посредником в этом конфликте. Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от своего непродуктивного и вредного подхода к конфликту, который она разожгла, и вывести свои войска и технику с востока Украины”, – сказал Донеган.

По его словам, Россия пытается вынудить Украину к переговорам с представителями террористических формирований “ДНР” и “ЛНР”.

“Вместо того чтобы добросовестно действовать и предпринимать конкретные действия по улучшению жизни мирного населения, проживающего на территориях, которые она [РФ] временно контролирует, Россия использовала TКГ, чтобы помешать прогрессу, – отметил Донеган. – Мы все видим уловку России в попытке заставить Украину вступить в прямые переговоры с марионеточными силами Москвы”.

Временный поверенный в делах США при ОБСЕ добавил, что “обструкционистский подход” России к мирным переговорам “раскрывает ее истинный мотив разжигания насилия на востоке Украины” – “бессмысленную попытку воспрепятствовать свободно избранному пути Украины к полной интеграции с евроатлантическим сообществом”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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