 

“Поклонник кровавого российского рубля”. Солисты ансамбля ВСУ отказались участвовать в шоу “Поют все” из-за Меладзе

09.07.2021, 10:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Супруги Шпортько появились в двух выпусках и отказались от дальнейшего участия в проекте из-за участия в нем российского певца Валерия Меладзе. 

“После появления в проекте на канале “Украина” “Поют все” господина Меладзе, который не знает ответа на вопрос “Чей Крым”, мы отказываемся от участия в этом шоу! Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля”, – заявил Шпортько.

Он подчеркнул, что ему больно оттого, что таких людей во время войны с Россией пускают на территорию Украины. Солист ВСУ сказал, что он и его жена не хотят быть причастными к этому “московитскому действу”, добавив, что с них хватит двух съемок, на которых Меладзе не было.

“Вы можете сказать, что мы остались без пиара и без эфиров на рейтинговом канале? Да, но мы остались с чистой совестью, а это намного дороже всяких там эфиров!” – подытожил Шпортько.

https://www.facebook.com/alexey.shportko/posts/5707416095998952

Контекст:

Меладзе приехал в Киев и 7 июля появился на съемках нового украинского вокального проекта “Поют все”. Также шоумен 8 июля выступил на фестивале Atlas Weekend, который проходит на ВДНХ в Киеве.

Общественные организации заявили о бойкоте Atlas Weekend и призвали отменить выступление Меладзе, который является членом партии “Единая Россия”, а также был замечен на частных выступлениях для семьи находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко. Тем не менее концерт отменен не был.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.07 / Помпео и Маас обсудили проблемы пандемии, Китая и Ливии

26.10 / Собчак предсказала испорченный новогодний отдых из-за коронавируса

23.09 / Зеленский в ООН потребовал от мира «чувствовать боль»

07.02 / Взрыв во французском Бордо. Под обломками здания нашли тело женщины, ее муж в больнице в тяжелом состоянии

02.03 / Глава СК поручил проверить распространение в соцсетях призывов к суициду

25.12 / Иран приготовился к ракетным ударам США по ядерным объектам

17.11 / «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Ниццу

20.10 / Суд по делу Мартыненко сорвала адвокат, которая с криками выбежала из зала

30.01 / Советник Байдена по нацбезопасности назвал Россию угрозой

11.09 / Россия и Китай проведут совместные учения на Кавказе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика