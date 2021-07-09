 

При опрокидывании автобуса в Сочи пострадали 12 человек

09.07.2021, 10:00, Новости дня
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В Сочи после ДТП произошло опрокидывание автобуса, пострадали по меньшей мере 12 человек, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, пострадали 12 человек, погибших нет», – сообщили в ведомстве. В МВД отметили, что ДТП произошло с участием автобуса, передает ТАСС. 

Ранее один человек погиб, еще 12 пострадали при столкновении вахтового грузовика с легковым автомобилем в Магаданской области. 



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