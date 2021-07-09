 

“Посмешище безвкусное!”, “Маразм крепчает”, “Не позорьте страну”. Телеведущая из РФ показала в Каннах огромный кокошник из волос

09.07.2021, 9:24, Новости дня
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“Канны. Церемония открытия”, – написала она.

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Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)

7 июля она также обнародовала снимки второго дня фестиваля. Ленина продемонстрировала объемную прическу из множества кос, выложенных в виде кокошника.

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Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)

“Посмешище безвкусное! Кошмар просто”, – отреагировала подписчица freya6765.

“Да, маразм крепчает”, – отметила annaanna232323.

“Не позорьте нашу страну!” – призвала mvb_ok.

На третий день фестиваля бизнесвумен появилась с импровизированной короной на голове.

“Канны, день третий. Есть идеи, как обозвать образ? А то журналисты сами придумают что-нибудь нелестно”, – написала она.

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Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)

Контекст:

Лена Ленина родилась 25 октября 1971 года в Новосибирске.

Она автор 26 книг, владелица сети маникюрных салонов в РФ.

В 2011 году Лена Ленина была ведущей ток-шоу “Хто хоче замiж за мого сина” (телеканал “Украина”).

74-й Каннский кинофестиваль проходит с 6-го по 17 июля во Франции, в Каннах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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