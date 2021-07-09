 

Глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России

09.07.2021, 8:12, Новости дня
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Североатлантический альянс прислушивается к мнению РФ в вопросе членства Киева в организации, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«С одной стороны, мы слышим заявления, что РФ не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку «мы должны считаться с Россией», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. 

По его словам, украинская сторона осознает, что «так функционирует политика». Дипломат также заявил, что Украину не надо упрекать в недостатке реформ. Он отметил, что страна провела «достаточно» преобразований в сфере обороны, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

«Мы готовы продолжать, и мы продолжим реформы не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но взамен нам нужен честный ответ на вопрос «когда?». Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции», – заключил министр.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет. При этом экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского. 

Напомним, спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. 



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