Киргизский пограничник погиб в перестрелке на границе с Таджикистаном

Киргизский пограничник погиб в результате перестрелки на границе с Таджикистаном, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.

«В результате вооруженного нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Кыргызской Республики погиб военнослужащий пограничной службы ГКНБ (Госкомитета нацбезопасности) Кыргызстана сержант Хуснидин Хожиев 1994 года рождения. Обстоятельства гибели пограничника выясняются», – передает РИА «Новости» сообщение представителя пресс-службы.

По предварительным данным киргизской погранслужбы, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые. «На месте находятся начальник управления пограничной службы ГКНБ КР по Баткенской области полковник К. Толонбаев и руководители силовых структур. Пограничные представители Кыргызской Республики и Республики Таджикистан продолжают проводить разбирательство по данному факту», – отметили в пресс-службе.

Как сообщали в Бишкеке, накануне на киргизско-таджикском участке государственной границы в местности перевала Чашмагильдан пограничный наряд Киргизии подвергся внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военными. Со своей стороны Душанбе обвинил киргизских пограничников в нарушении границы.

По данным погранслужбы Киргизии, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Киргизии, в установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии был переведен на усиленный вариант несения службы. 6 июня Киргизия и Таджикистан отвели войска от линии границы двух стран.

Предыдущий конфликт на границе двух стран случился в конце апреля. Между гражданами двух республик произошла стычка из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Днем позже Бишкек и Душанбе также договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Президент РФ Владимир Путин предложил посредничество в разрешении конфликта. 3 мая Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии госграницы.