Власти Белоруссии начали «зачистку» страны от радикалов

В Белоруссии проводится широкомасштабная операция по зачистке страны от радикалов, сообщил замглавы следственного управления КГБ Константин Бычек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что отряды радикалов объединял Telegram-ресурс с 2,5 тыс. подписчиков. Как сообщил Бычек, «для проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий участники этих Telegram-каналов деанонизированы, их личности установлены». Сейчас в стране ведутся «следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания», проверки на причастность «к совершению противоправных деяний», передает РИА «Новости».

«Беларусь 1» сообщает, что через Telegram-сообщества велись «вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма». При этом правоохранительные органы в результате антитеррористической операции получили доступ к информации для раскрытия преступлений, совершенных в августе 2020 года. Подчеркивается, что работа ведется по всей Белоруссии, осуществлены «десятки обысков и задержаний». Некоторые из участников деструктивных интернет-сообществ рассматриваются как подозреваемые, другие – в качестве свидетелей.