Милонов заявил, что благодарен геям из Сан-Франциско за песню про детей

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему благодарен хору геев из Сан-Франциско, поющих про детей.

В Сети появился ролик, на котором представители нетрадиционной сексуальной ориентации поют песню, в которой обещают «переделать детей». Исполнители заявляют, что повлияют на подрастающее поколение, несмотря на попытки родителей уберечь мальчиков и девочек. «Но мы все равно их переделаем. Мы научим ваших детей быть толерантными», – приводит строчку из песни ФАН.

По словам Милонова, его не удивил посыл композиции гей-хора. Он считает, что ЛГБТ-движение существует именно для этого.

«Я очень благодарен педерастам Сан-Франциско, которые рассказали о том, чем они занимаются», – отметил депутат.

В беседе с Рен ТВ Милонов назвал такое публичное заявление хорошим знаком. Как объяснил политик, это важно, «чтобы такого у нас больше не было».

Ранее Милонов пообещал инициировать запрет на въезд в Россию для немецкой рок-группы Rammstein, гитаристы которой поцеловались на концерте в Москве.