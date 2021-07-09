 

Милонов заявил, что благодарен геям из Сан-Франциско за песню про детей

09.07.2021, 5:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, почему благодарен хору геев из Сан-Франциско, поющих про детей.

В Сети появился ролик, на котором представители нетрадиционной сексуальной ориентации поют песню, в которой обещают «переделать детей». Исполнители заявляют, что повлияют на подрастающее поколение, несмотря на попытки родителей уберечь мальчиков и девочек. «Но мы все равно их переделаем. Мы научим ваших детей быть толерантными», – приводит строчку из песни ФАН.

По словам Милонова, его не удивил посыл композиции гей-хора. Он считает, что ЛГБТ-движение существует именно для этого.

«Я очень благодарен педерастам Сан-Франциско, которые рассказали о том, чем они занимаются», – отметил депутат.

В беседе с Рен ТВ Милонов назвал такое публичное заявление хорошим знаком. Как объяснил политик, это важно, «чтобы такого у нас больше не было».

Ранее Милонов пообещал инициировать запрет на въезд в Россию для немецкой рок-группы Rammstein, гитаристы которой поцеловались на концерте в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.01 / ООН лишила права голоса ряд стран, включая Иран

22.03 / “Возникают трудности”. Степанов объяснил задержки с поставкой вакцин от коронавируса в Украину

08.08 / Жертвами пожара в Чехии стали больше 10 человек

21.02 / “Северный поток – 2” запросил срочное разрешение на работы в водах Германии

10.05 / Топ-10 вероятных претендентов на победу на “Евровидении 2021” по версии букмекеров. Видео

24.06 / Президент Армении лишил себя права подписи при принятии конституционных изменений

07.07 / Москва отказалась уговаривать Вашингтон остаться в ДОН

20.01 / Эксперт объяснил, почему Абхазия не выдает РФ убийц Япончика

21.05 / Блинкен подтвердил отказ США от «сумасбродной идеи» купить Гренландию

18.08 / Мятежники в Мали захватили генштаб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика