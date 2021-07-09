Премьер Испании встретился с Тихановской

В Литве состоялась встреча главы правительства Испании Педро Санчеса с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, сообщила пресс-служба испанского кабмина.

Встреча произошла во время визита Санчеса в Литву. Санчес и Тихановская обсудили «недавние события в Белоруссии», а также «необходимость демократических преобразований в стране». Кроме того, обсуждалась «ситуация с политическими заключенными», передает РИА «Новости».

Премьер Испании поддержал санкции ЕС против Минска. Он подтвердил «обязательства и солидарность» своей страны с «гражданским обществом для достижения демократического будущего». Кроме того, глава правительства Испании поддержал призыв к «прекращению насилия режимом Лукашенко», а также потребовал «немедленного освобождения незаконно заключенных» и «установления ответственности за грубые нарушения прав человека».

Санчес выразил Тихановской «глубокую личную солидарность» в связи с тем, что ее муж Сергей с прошлого года остается в заключении.

Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что направила Литве просьбу о выдаче Тихановской для ее привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя запрос генпрокуратуры Белоруссии об экстрадиции экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, заявил, что «раньше замерзнет ад», чем Вильнюс рассмотрит требование Минска.