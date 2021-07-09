Жертвами обрушения дома в Майами стали 64 человека

В результате обрушения жилого дома в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида, США), погибли 64 человека, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава.

Судьба 76 человек остается неизвестной. Кава полагает, что все они могут быть мертвы и число жертв достигнет 140 человек. При этом власти все еще уточняют, сколько именно людей находилось в здании, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Многоэтажное здание частично обрушилось в Серфсайде 24 июня. Было разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Напомним, Кава сообщала, что поиск жертв продолжается, но спасательная операция на месте обрушения дома в Серфсайде завершена.