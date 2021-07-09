 

Жертвами обрушения дома в Майами стали 64 человека

09.07.2021, 5:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате обрушения жилого дома в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида, США), погибли 64 человека, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава.

Судьба 76 человек остается неизвестной. Кава полагает, что все они могут быть мертвы и число жертв достигнет 140 человек. При этом власти все еще уточняют, сколько именно людей находилось в здании, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Многоэтажное здание частично обрушилось в Серфсайде 24 июня. Было разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Напомним, Кава сообщала, что поиск жертв продолжается, но спасательная операция на месте обрушения дома в Серфсайде завершена. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.06 / Путин заявил, что США “идут по пути Советского Союза”

20.10 / Ситуацию с коронавирусом в Харькове сочли крайне критической

27.12 / В Чехии стартовала массовая вакцинация. Первому в стране прививку от коронавируса сделали премьер-министру

08.01 / Boeing оштрафовали более чем на $2,5 млрд из-за аварий самолетов 737 MАХ

21.11 / Директор музея Майдана назвал обыски “политическим заказом”

22.07 / Луцкий террорист несколько минут ждал ареста

14.04 / В Корее сфотографировали флагманский седан Kia K900

18.10 / Индия разрешила исследования вакцины «Спутник V»

15.03 / “Сумасшедший дом”. Пугачева в прозрачном плаще и Галкин в шортах оторвались на дне рождения Ивлеевой

28.09 / В Кремле обратили внимание на встречу Меркель с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика