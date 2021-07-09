 

Байден: «Талибан» сейчас наиболее силен в военном отношении с 2001 года

09.07.2021, 4:36, Новости дня
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Движение «Талибан» (запрещено в России) сейчас наиболее сильно в военном отношении, начиная с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан, сообщил президент американского государства Джо Байден.

«Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно … Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь», – передает слова президента РИА «Новости».

«США достигли того, чего хотели в Афганистане», – отметил Байден.

По его словам, США сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулировании. Вашингтон призывает к этому все стороны в стране, передает РИА «Новости».

Также США будут координироваться с партнерами, чтобы поддерживать безопасность международного аэропорта в Афганистане, и будут вовлечены в дипломатические процессы, направленные на достижение урегулирования. Байден подчеркнул, что страны региона, играющие значительную роль, должны помочь достичь урегулирования, США работают с ними в этом вопросе.

Специалист по Афганистану Андрей Серенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Американцы ушли по-английски не только с авиабазы Баграм. Другие афганские базы они тоже покидали без парадов и фанфар. В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что Соединенные Штаты по соображениям безопасности не раскрыли властям Афганистана точное время вывода американских сил с базы Баграм.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.

В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.



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