В Швеции разбился самолет с пассажирами

Самолет, на борту которого находились девять человек, упал сразу после взлета в районе шведского города Эребру.

«Это парашютистский самолет, который разбился после взлета», – сказал глава координационного центра спасателей Эмиль Густавссон. Он отметил, что информации о погибших или пострадавших пока нет, информирует Reuters.

Напомним, в среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.