 

Европарламент осудил запрет ЛГБТ-пропаганды в Венгрии

09.07.2021, 4:36, Новости дня
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Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей в Венгрии нарушает Европейскую хартию о правах человека, сообщил Европарламент.

Евродепутаты проголосовали за принятие резолюции, в которой указывают, что «этот закон не является изолированным инцидентом, но скорее умышленным и заранее запланированным примером постепенного демонтажа системы прав человека в Венгрии».

ЕП сообщил о своей приверженности защите прав детей. По мнению евродепутатов, «поощрение терпимости, принятия и разнообразия, а не пропаганда ЛГБТ-фобии и ненависти, должно служить руководящими принципами для обеспечения уважения наилучших интересов ребенка», передает РИА «Новости».

Резолюцию поддержали 459 депутатов, против выступили 14758 воздержались.



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