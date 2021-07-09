Европарламент осудил запрет ЛГБТ-пропаганды в Венгрии

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей в Венгрии нарушает Европейскую хартию о правах человека, сообщил Европарламент.

Евродепутаты проголосовали за принятие резолюции, в которой указывают, что «этот закон не является изолированным инцидентом, но скорее умышленным и заранее запланированным примером постепенного демонтажа системы прав человека в Венгрии».

ЕП сообщил о своей приверженности защите прав детей. По мнению евродепутатов, «поощрение терпимости, принятия и разнообразия, а не пропаганда ЛГБТ-фобии и ненависти, должно служить руководящими принципами для обеспечения уважения наилучших интересов ребенка», передает РИА «Новости».

Резолюцию поддержали 459 депутатов, против выступили 14758 воздержались.