На учениях НАТО на Украине уничтожили «квазиреспублику»

В рамках учений Sea Breeze–2021 в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона», сообщают ВМС Украины.

В соответствии с «легендой учений», «незаконные вооруженные формирования захватили госорганы и обустроили ряд лагерей, блокпостов», чтобы установить контроль над транспортными путями, аэродромами и объектами инфраструктуры «для создания квазиреспублики», сообщается на странице ВМС в Facebook.

Для противодействия им произвели высадку морского и воздушного десантов, украинские силы действовали четырьмя тактическими группами и группой огневого поражения, передает ТАСС.

Первая группа, поддержанная спецназом СБУ, взяла под контроль порт и объекты инфраструктуры, удерживая их до прибытия нацгвардии, после чего «выдвинулась на определенный участок государственной границы». Во второй группе действовали украинские морские пехотинцы и пограничники, а также военные Грузии и Молдавии. Они высадились с вертолетов, захватив аэродром. Третья группа использовалась сначала для деблокирования подразделений, которые попадали в засады, а затем выдвинулась в сторону границы.

Кроме того, проводилась отработка взаимодействия украинской и американских рот морских пехотинцев, которые совместно вели рейдовые операции. Украинские и американские военные высадились на двух участках побережья, атаковав противника. Они «обнаружили лагерь террористов», который позднее «уничтожили».

«Учения были спланированы с учетом опыта боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – пояснили в пресс-службе ВМС.

Напомним, украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021, которые состоялись на полигоне Олешковские пески вблизи Крыма.