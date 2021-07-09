 

На учениях НАТО на Украине уничтожили «квазиреспублику»

09.07.2021, 4:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рамках учений Sea Breeze–2021 в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона», сообщают ВМС Украины.

В соответствии с «легендой учений», «незаконные вооруженные формирования захватили госорганы и обустроили ряд лагерей, блокпостов», чтобы установить контроль над транспортными путями, аэродромами и объектами инфраструктуры «для создания квазиреспублики», сообщается на странице ВМС в Facebook.

Для противодействия им произвели высадку морского и воздушного десантов, украинские силы действовали четырьмя тактическими группами и группой огневого поражения, передает ТАСС.

Первая группа, поддержанная спецназом СБУ, взяла под контроль порт и объекты инфраструктуры, удерживая их до прибытия нацгвардии, после чего «выдвинулась на определенный участок государственной границы». Во второй группе действовали украинские морские пехотинцы и пограничники, а также военные Грузии и Молдавии. Они высадились с вертолетов, захватив аэродром. Третья группа использовалась сначала для деблокирования подразделений, которые попадали в засады, а затем выдвинулась в сторону границы.

Кроме того, проводилась отработка взаимодействия украинской и американских рот морских пехотинцев, которые совместно вели рейдовые операции. Украинские и американские военные высадились на двух участках побережья, атаковав противника. Они «обнаружили лагерь террористов», который позднее «уничтожили».

«Учения были спланированы с учетом опыта боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – пояснили в пресс-службе ВМС.

Напомним, украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021, которые состоялись на полигоне Олешковские пески вблизи Крыма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / Опубликован прогноз о высвобождении метана из вечной мерзлоты

30.06 / Стало известно, что Трамп оскорблял Меркель в беседах по телефону

03.01 / Помпео похвалился самой жесткой политикой в отношении России

07.02 / Австрия захотела наладить производство «Спутника V»

06.04 / Противоречия с США подталкивают Россию и Китай к сотрудничеству

21.04 / Фесенко: Сегодня Путин выступал с посланием к Федеральному собранию. Зеленский вовремя предупредил руководство РФ, что мы готовы к бою

04.06 / Компания TSMC начала строительство нового завода по производству микросхем

12.12 / Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Пскова

27.08 / Зеленский обсудил с замгоссекретаря США Биганом финансовую и военную поддержку и пандемию коронавируса

27.05 / В Ирпене в стоматклинике школьнице удалили 12 зубов. Ее мать утверждает, что это сделали без разрешения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика