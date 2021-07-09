В результате крушения самолета в Швеции погибли девять человек

Все парашютисты и пилот, которые находились на борту разбившегося в Швеции самолета, погибли, информирует полиция.

На борту самолета находились восемь парашютистов и пилот, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.

Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся, передает ТАСС со ссылкой на Aftonbladet.

Напомним, самолет упал сразу после взлета в районе шведского города Эребру.