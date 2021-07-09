В результате крушения самолета в Швеции погибли девять человек
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Все парашютисты и пилот, которые находились на борту разбившегося в Швеции самолета, погибли, информирует полиция.
На борту самолета находились восемь парашютистов и пилот, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sun.
Самолет упал в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы и загорелся, передает ТАСС со ссылкой на Aftonbladet.
Напомним, самолет упал сразу после взлета в районе шведского города Эребру.
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