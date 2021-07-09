 

Президента Гаити убили колумбийцы и граждане США

09.07.2021, 4:14, Новости дня
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Из 28 членов отряда, убившего президента Гаити Жовенеля Моиза, 26 были гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения, сообщил глава национальной полиции Гаити Леон Шарль. Минобороны Колумбии заявило, что к убийству причастны бывшие военнослужащие страны.

Шарль сообщил, что «идентифицировали 28 убийц». При этом из «26 колумбийцев уже обнаружили 15». В розыске находятся еще как минимум восемь преступников, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу об убийстве Моиза задержаны шесть человек, еще семеро ликвидированы. Убийцы представились сотрудниками антинаркотического ведомства США.



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