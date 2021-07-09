Das Erste – «дельта»-штамм коронавируса стал доминирующим в ФРГ

Доля «дельта»-варианта коронавируса в ФРГ теперь составляет 59% от общего числа заражений, пишет Das Erste, ссылаясь на данные института имени Роберта Коха. Отмечается, что доля «дельта»-штамма удвоилась за одну неделю: эксперты опасаются повторения британского сценария, где снова наблюдается резкий рост числа заражений.



Reuters

Особо заразный «дельта»-вариант коронавируса впервые стал доминирующим штаммом в ФРГ, пишет Das Erste. Согласно данным института имени Роберта Коха, на «дельта»-штамм приходится 59% новых заражений на территории страны.

Как отмечает издание, доля изначального штамма коронавируса снизилась с 91% в конце мая до 33%. Другие штаммы не играют значительной роли. При этом подчёркивается, что не все положительные тесты на коронавирус проверяются на наличие мутаций.

В отчёте института имени Роберта Коха говорится о том, что доля «дельта»-штамма удвоилась всего за одну неделю. Что касается общего числа заражений, то его рост оказался незначительным, однако эксперты опасаются, что в случае дальнейшего распространения «дельта»-штамма ситуация может измениться, как это случилось в мае в Великобритании.

На данный момент «дельта»-штамм является причиной почти всех новых заражений в Великобритании, где наблюдается резкий рост заболеваний, отмечает Das Erste. В США «дельта»-вариант также становится доминирующим: его доля уже составляет 51,7% от общего числа инфекций.