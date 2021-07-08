 

Компания “Автоспецпром” отвергла обвинения в монополизации рынка и призвала конкурентов к честной борьбе

08.07.2021, 19:56, Новости дня
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Представитель “Автоспецпрома” призвали конкурентов к честной борьбе в правовом поле.

“Это не только позволит увеличить прозрачность рынка скорых, но и положительно отразится на системе экстренной помощи в целом”, – сказал заместитель директора ООО “Автоспецпром” Кирилл Коморкин.

По его словам, негативные публикации вредят не только компании, но и региональным центрам экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ГП “Медицинские закупки Украины”, Министерству здравоохранения, а также всему украинскому обществу.

В компании заявили, что информация, озвученная политическим экспертом Виктором Тараном на сайте “Цензор.НЕТ”, о якобы монополизации рынка  “Автоспецпром”, является недостоверной.

“Компания эти сведения уже неоднократно опровергала публично. Поиск в Google позволяет любому, даже “эксперту Виктору Тарану” найти эту информацию. А значит автор, вероятнее всего, сознательно способствовал распространению фейков об обществе”, – заявили в релизе.

Контекст:

По словам Тарана, компания “Автоспецпром”, принадлежащая братьям Герману и Владимиру Фисталям, за последние годы выиграла значительную часть тендеров на поставку машин скорой помощи, а также поставила более 240 машин по договорам без тендеров. Политолог убежден, что за этими успехами стоят семейные связи и содействие чиновников Министерства здравоохранения, руководства ГП “Медицинские закупки Украины” и облздравов.

В ГП “Медзакупки Украины” расценили заявление Тарана о “монополизации рынка “скорых” компанией “Автоспецпром” как попытку давления на деятельность предприятия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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