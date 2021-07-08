Шкарлет в одесской школе: Реформу системы школьного питания активно реализуем на местном уровне

Глава министерства в своем Telegram отметил, что в школе выполнили капитальный ремонт и закупили техническое оборудование для пищеблока.

“Среди новаций – в заведении “шведский стол”. Поэтому дети могут самостоятельно выбирать блюда из предложенного меню на день. Также прорабатывается вопрос организации безглютенового и безлактозного питания для учащихся 1–4 классов. Наша общая цель – повысить общий средний уровень питания от качества, питательности блюд и безопасности пищевых продуктов до ресурсного обеспечения школ. Поэтому должны способствовать тому, чтобы дети охотно питались в школьных столовых, а родители были бы уверены, что школьное меню полезно для здоровья их детей”, – написал Шкарлет.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов отметил, что считает задачей городской власти сделать школы комфортными для учеников.

“Большевик, Кривая Балка, Слободка… еще до 2014 года эти микрорайоны считались депрессивными. Мы постепенно улучшаем качество жизни в них и начинаем с учебных заведений. Наша задача – сделать школы своеобразными культурными и спортивными центрами: современными, красивыми и комфортными для учеников. Конечно, помимо внешнего вида школ, особое внимание мы уделяем питанию школьников. И нам приятно, что наша работа оценена на таком высоком уровне. Кроме того, я рад, что членам нашего Общественного совета при департаменте образования удалось озвучить министру вопрос о проблемах детей, нуждающихся в безглютеновом питании, ведь этому вопросу в Одессе также уделяется особое внимание и совсем скоро дети, которые в этом нуждаются, будут получать соответствующее питание”, – цитирует мэра портал Odessit.ua.

Контекст:

В Украине 1 сентября начнут действовать новые нормы организации питания в школах и детских садах.

В ноябре 2019 года первая леди Елена Зеленская объявила об инициативе ввести в рацион школьников больше фруктов и овощей и уменьшить количество углеводов. “Во многих странах есть государственные программы, где детям дают стакан молока, и они принудительно его выпивают. А если у нас, к примеру, будет программа “Яблоко для ребенка”? У нас яблоки просто гниют в Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много”, – говорила жена президента.

Перед этим в ходе Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи “Украина растет вместе со мной” лидеры школьного самоуправления пожаловались Зеленской на качество питания в школах.

Министерство здравоохранения обновило нормы физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии в сентябре 2017 года, они вступили в силу в декабре того же года. В министерстве отмечали, что впервые за 18 лет были пересмотрены суточные потребности для различных групп: калорийность питания детей и подростков, взрослых, беременных женщин и работников тяжелого физического труда. Рекомендации по поводу питания детей Минздрав публиковал на своем сайте.

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